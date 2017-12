Päivän lehti 4.12.2017

Minne unohtui tyttöjen kehuminen?

Pisa-tulokset toivat mukanaan voimakasta keskustelua poikien tilanteesta koulumaailmassa. Huoli heräsi poikien oppimistuloksista ja heikosta koulumotivaatiosta. Keskustelu ja huoli ovat tarpeellisia. Työssäni luokanopettajana olen painiskellut kouluviihtyvyyteen liittyvien kysymysten parissa lähes kymmenen vuotta.Olen tutkivan opettajuuden nimissä pyrkinyt etsimään ratkaisuja siihen, miten lapset saisi motivoitua koulutyöhön paremmin. Toimivin motivointikeino on mielestäni osallistaminen. Lapset ja nuoret sitoutuvat paremmin, jos saavat olla mukana vaikuttamassa ja päättämässä omaan oppimiseensa ja kouluarkeen liittyvistä asioista.Keskustelua seuratessani olen jäänyt pohtimaan sitä, minne tytöt ovat unohtuneet. Minne on unohtunut tyttöjen julkinen kehuminen ja kiittäminen? Suomalaiset tytöt ovat maailman osaavimpia. Meillä on myös aihetta juhlaan.Kun Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue on yli seitsenkymmenvuotisen kisahistorian aikana voittanut kaksi kertaa MM-kultaa, koko kansakuntamme on räjähtänyt juhlimaan. Kun Suomeen on alle kaksikymmenvuotisen kisahistorian aikana tullut kymmenen joukkuevoimistelun MM-kultaa, asiasta on mainittu pienellä sivuviitteellä urheilupalstoilla.Olemme nyt siirtyneet kohti tasa-arvoisempaa ajattelutapaa, ja koulumaailmassakin on tehty viime vuoden aikana paljon ­tasa-arvosuunnitelmia. Tämän huomioiden on mielestäni erikoista, että tyttöjä ja poikia edes lopulta verrataan keskenään mitattaessa heidän suoriutumistaan. Toistaiseksi näin kuitenkin tehdään, ja siksi vetoan, että emme saa nyt unohtaa myöskään tyttöjä.Koulujärjestelmämme tehtävä olisi kuulla yhtäläisesti sekä tyttöjä että poikia ja pohtia, millä keinoin jokaista lasta ja nuorta voitaisiin motivoida löytämään oma potentiaalinsa. Tärkeintä on arjen työn lomassa tapahtuva kannustava kohtaaminen. Toisinaan toki julkisella tunnustuksellakin on aikansa ja paikkansa, joten: Hyvä tytöt!