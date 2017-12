Päivän lehti 4.12.2017

Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille

Oikeus solmia avioliitto on turvattu ihmisoikeuksien julistuksen 16. artiklassa. Maistraatit ovat viime vuosina rajoittaneet tätä oikeutta mielivaltaisesti.



Turvapaikanhakijoiden kasvaneen määrän myötä Suomessa on enemmän ihmisiä, joilla ei ole passia. Maistraatit ovat kieltäytyneet tutkimasta näiden ihmisten esteitä avioliittoon, vaikka sekä henkilöllisyys että esteettömyys on voitu osoittaa muilla asiakirjoilla. Käytäntö on vastoin Ihmisoikeuksien julistuksen 6. artiklaa, joka turvaa jokaisen oikeuden tulla tunnustetuksi lain edessä.



Esteiden tutkintaan liittyy aina petoksen riski. Tätä riskiä ei kuitenkaan tule käyttää syynä riistää ihmisoikeudet kaikilta passittomilta, vaikka heidän kohdallaan riski olisikin tavallista korkeampi. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille ihmisyyden, ei passin perusteella.



Miika Ahola



pastori, Turku