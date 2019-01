Volkswagen suunnittelee liikuteltavia sähköautojen pikalatausasemia, mutta varsinaisia kannettavia latureita ne eivät ole

Päivän lehti 5.1.2019

Eräs sähköautoiluun liittyvä ärsyttävä asia on, että latausasemia on harvemmassa kuin bensa-asemia. Ihmisen täytyy siis suunnitella matkantekoaan enemmän, jos ajaa silkalla sähköllä. Volkswagen yrittää nyt ratkaista tätä asiaa. Yhtiö on esitellyt ideaansa liikuteltavasta sähköautojen latausasemasta.