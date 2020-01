Päivän lehti 5.1.2020

Charlotte Perriandin tyttären nimi on Pernette

Toisin kuin lauantaina 4. joulukuuta sivulla C 9 kerrottiin, Charlotte Perriandin tyttären nimi on Pernette, ei Perniette. Jutun toisessa kuvatekstissä sivulla C 8 Perriandin nimi oli kirjoitettu virheellisesti muotoon Perrier.