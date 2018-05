Tällainen on presidentti Sauli Niinistön virallinen muotokuva – ”Toteutus ei ihan traditionaalinen taida olla”, Niinistö sanoi sadan taiteilijan mosaiikista

Päivän lehti 5.5.2018

Tällainen on presidentti Sauli Niinistön virallinen muotokuva – ”Toteutus ei ihan traditionaalinen taida olla”

Tasavallan presidentin Sauli Niinistön muotokuva paljastettiin perjantaina Valtioneuvoston linnan presidentin esittelysalissa. Teoksen on toteuttanut yhteensä 100 taiteilijaa. Teoksessa on sata osateosta. Siitä löytyy muun muassa yksisarvinen, led-valo ja My Little Pony -nukkea muistuttava teos.