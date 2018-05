Päivän lehti 5.5.2018

Poliisi huolissaan: Pelkkä puhallutus ei enää riitä, sillä huumeissa ajelevia on entistä enemmän

Poliisi on huolissaan huumekuskien määrän nopeasta lisääntymisestä. Perinteisiä alkoholista päihtyneitä kuljettajia on liikenteessä vuosi vuodelta vähemmän, mutta huumekuskien määrä lisääntyy. Myös kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa huumekuskien määrä on kasvanut.