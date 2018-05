Päivän lehti 5.5.2018

Krusifiksistä tuli Saksassa vaaliase, jonka Baijerin osavaltion pääministeri haluaisi jokaisen ministeriön sei

Saksassa on tällä viikolla esillä näyttävästi kaksi Marxia. He eivät ole veljeksiä. Toisen syntymästä on tasan 200 vuotta. Yhteiskuntafilosofi Karl Marxia juhlitaan tämän synnyinkaupungissa Trierissä.