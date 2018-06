Päivän lehti 5.6.2018

Dystopiasarja The Handsmaid’s Tale alkaa Ylellä – ahdistava sarja ei sovi kaikille

Ylen sarjatarjonta alkaa jäädä pahasti jalkoihin suoratoistopalveluiden aikakaudella, mutta nyt se on onnistunut saamaan Margaret Atwoodin romaaniin perustuvan The Handmaid’s Talen melko tuoreeltaan ohjelmistoonsa. Sarjan kakkoskausi on nähtävissä HBO:lla.