Päivän lehti 5.6.2020

Ruotsi käyttää yli puoli miljardia euroa koronavirustestaukseen

Ruotsin hallitus käyttää koronavirustestaukseen 5,9 miljardia kruunua, eli noin 565 miljoonaa euroa, kertoo esimerkiksi SVT verkkosivuillaan. Jo aiemmin testaukseen on osoitettu miljardin kruunun summa. Testi on jatkossa ilmainen kaikille, joilla on oireita.