Päivän lehti 5.8.2019

Asunnottomuuden poistaminen kunnallisten asuntoyhtiöiden tehtäväksi

Asunnottomuus on yksi hyvinvointiyhteiskunnan vakavimpia haasteita. Asunto on perustarve, jota ilman on hyvin vaikeaa rakentaa täysipainoista elämää. Suomessa oli vuoden 2018 lopussa 5 482 asunnotonta, joista yksineläviä oli 4 882 ja perheitä 159. Pitkäaikaisasunnottomia oli 1 162.