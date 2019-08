Päivän lehti 5.8.2019

Keskustelu pyöräilijöiden ja autoilijoiden välillä kuumenee turhaan

Kesällä teillä on liikkunut paljon pyöräilijöitä, ja tämä on näkynyt myös keskustelun kuumentumisena Facebookissa. Siellä on kaksi hyvin erilaista ryhmää. Toisessa ryhmässä moititaan autoilijoita, jotka pysähtyvät tai pysäköivät pyörätielle.