Päivän lehti 5.10.2017

Ampuma-aseet ovat USA:n kuolettava heikkous

Karjalainen

Keskisuomalainen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Iltalehti

Savon Sanomat

Hufvudstadsbladetin

arvioi, että Las Vegasin joukkosurma voi muuttaa suurten yleisötilaisuuksien ja ehkä hotellienkin turvajärjestelyjä eri puolilla maailmaa, jopa Suomessa.”Se on välttämätöntä ja väistämätöntä, joskin erittäin vaikeaa käytännössä. Miten järjestää takuuturvalliset suojavyöhykkeet ulkona pidettävien suurten konserttien ja festivaalien ympärille?””Yhdysvalloissa perustuslaki suojelee aseenkanto-oikeutta ja aseita on helppo hankkia. Aseenkanto-oikeus oman turvallisuuden suojelemiseksi on niin syvällä amerikkalaisessa ajattelussa, että lakeja ei helposti ja nopeasti muuteta. Järjestelmälliseen sarjatuliaseiden hankintaan ja hallussapitoon täytyy pystyä puuttumaan, jotta estetään uusia surmia.”muistuttaa, että Yhdysvalloissa on moninkertaisesti toden­näköisempää kuolla ammuskelussa kuin terrori-iskussa.”Aselobbarit tekevät parhaansa, että perustuslakiin kirjattu aseenkanto-oikeus rinnastuisi yhdysvaltalaiseen vapauteen. – – Presidentti Donald Trump on vastustanut jyrkästi aselakien tiukentamista.””Tilastojen mukaan noin 300 yhdysvaltalaista on surmattu erilaisissa joukkoampumisissa pelkästään tänä vuonna, ja yksittäisissä ampumatapauksissa kuolee yli 90 ihmistä joka päivä.”toteaa, että Yhdysvalloissa on asukasta kohden eniten aseita maailmassa ja siellä tapetaan aseilla enemmän ihmisiä kuin muissa länsimaassa.”USA:ssa todisteet myös viittaavat sii­hen, että aseiden suuri määrä johtaa useam­piin henkirikoksiin. Euroopassa vastaavaa yhteyttä ei välttämättä ole.””Aselakien käytännön tiukennuksilla ja valvonnan lisäämisellä on varmasti oma roolinsa henkirikosten torjunnassa, erityisesti jos pystytään estämään se, etteivät riskialttiit ihmiset saa laillisia aseita enää yhtä helposti haltuunsa.”kirjoittaa, että terroritekoja voidaan ehkäistä turvatoimia tehostamalla, tehokkaalla tiedustelulla ja rajoittamalla aseiden saantia.”Jälleen kerran salliva suhde ampuma-aseisiin paljastui suurvallan kuolettavaksi heikkoudeksi.””Republikaanit syyttelivät demokraatteja opportunistisesta ratsastamisesta tragedialla. Toisin sanoen koskaan ei ole oikea aika rajoittaa aseiden saantia, mutta murhenäytelmää voidaan hyödyntää isänmaallisen tunteen nostatukseen ja poliittisen kahtiajaon syventämiseen.”mukaan terrorismin ja mielettömän teon välistä rajaa voi olla usein vaikea määritellä.”On muistettava, että psyykkisen terveyden häiriöt johtavat hyvin harvoin muihin kohdistuviin väkivallantekoihin. Samalla voidaan kysyä, onko ku­kaan terroritekoihin syyllistyvä ihan terve.”