Välimeren aurinkorannoilla oli viime heinäkuussa ennätyksellisen paljon suomalaisia – Viron, Ruotsin ja Venäjän suosio väheni sateisena kesänä

Päivän lehti 5.10.2017

Välimeren aurinkorannoilla oli viime heinäkuussa ennätyksellisen paljon suomalaisia – Viron, Ruotsin ja Venäjä

Surkeat

kotimaan säät

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Tilastokeskuksen

Koko lomakaudella

Kaiken kaikkiaan

Ulkomaille suomalaiset