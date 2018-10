Päivän lehti 5.10.2018

Tulevaisuuden muotoilu on muutakin kuin sovelluksia – lontoolais­museo hehkuttaa myös suomalaisia innovaatioit

Robotin nimi on Brett eli Berkeley Robot for the Elimination of Tedious Tasks (Berkeleyn robotti tylsien hommien poistamiseksi), ja se yrittää viikata pyykkiä Victoria and Albert -museon salissa. Pyykkirobotti näyttää vuoroin huolestuneelta ja varovaisen toiveikkaalta.