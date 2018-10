EU:n omassa koulussa on kova kuri, pitkät päivät ja tauot, joilla ei ehdi vessaan – Emmi ja Eveliina ovat yläkoululaisia, jotka lukevat pitkää matematiikkaa ja pitävät esitelmiä sujuvasti ranskaksi

Päivän lehti 5.10.2018

EU:n omassa koulussa on kova kuri, pitkät päivät ja tauot, joilla ei ehdi vessaan – Emmi ja Eveliina ovat yläk

Bryssel Esitelmän aiheena on lehmus. Yli 20-kohtaisen arvostelulomakkeen mukaan Emma Hakala, 13, on onnistunut hienosti. On ollut katsekontakti yleisöön. Selkeä ja kuuluva ääni. Hyvät lähdeaineistot englanniksi ja ranskaksi sekä omia kuvia lehmuksista brysseliläisissä puistoissa.