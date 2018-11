Päivän lehti 5.11.2018

Ylen selkouutisissa kerrotaan maailmasta selkein sanoin ja hitaammalla tahdilla

Ylen selkokielisiä uutisia on luet­tu radiossa vuodesta 1992 ja televisiossa vuodesta 2015 lähtien. Selkokieli on oma suomen kielen muotonsa, jossa sisältö ja rakenne on muokattu ymmärrettävämpään muotoon.