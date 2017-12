Päivän lehti 5.12.2017

Suomi saattaa kärsiä Trumpin verolinjasta

pohtii, miten presidentti Donald Trumpin ja republikaanien Yhdysvaltoihin ajama verouudistus vaikuttaisi Suomeen.”Trumpin verovivun toivotaan lisäävän investointeja ja taloudellista toimeliaisuutta. Siitä ei ole varmuutta, koska verohyöty yrityksen voitoista voi valua, investointien sijasta, vain omistajille.””Yhdysvaltain verouudistusta kannattaa seurata täälläkin tarkkaan, koska sillä voi olla talouskasvua tyrehdyttäviä vaikutuksia. Amerikkalaisyritysten verohelpotukset tuovat niille hintakilpailuetua, joka näkyy markkinoilla.””Trumpin linjauksen paras uutinen suomalaisille on se, että yhteisövero asettuu sielläkin 20 prosenttiin. Vaalikamppailun aikana hän puhui 15 prosentista, joka sysäisi varmasti liikkeelle kansainvälisen verokilpailun. Sitä Suomikaan ei voisi pitkään katsoa sivusta. Globaalissa markkinataloudessa kaikki vaikuttaa kaikkeen.””Trump voi vielä ehtiä kaikenlaista, esimerkiksi ottaa käyttöön vaalitaistelussa lupaamansa rajaveron tuonnille suojellakseen amerikkalaisia yrityksiä. Sen jälkeen voidaankin odotella maailmanlaajuista kauppasotaa. Rajavero sotkisi kansainvälisen kaupan perusteellisesti, ja talouden vientivetoinen kasvukäyrä kääntyisi Suomessakin taas tuttuun suuntaan – alaviistoon.”kirjoittaa, että Suomen nykyisessä urheilujärjestelmässä on paljon pielessä.”Vuonna 2012 valmistunut huippu-urheilun muutostyöryhmän Humun raportti julisti, että Suomi nousee parhaaksi Pohjoismaaksi vuoteen 2020 eli Tokion olympialaisiin mennessä. Käytännössä on varmaa, ettei tavoite toteudu. Suomi on päinvastoin tippunut tällä vuosikymmenellä muiden Pohjoismaiden kyydistä.””Mika Kojonkosken johtamassa olympiakomitean huippu-urheiluyksikössä tunnustetaan, ettei pieni maa voi menestyä joka lajissa. Uudessa tukipäätöksessä lajeja on karsittu ja kriteerejä tiukennettu. Sloganin mukaan keskiössä on tulos.””Perusajatus on oikea ja kestävä. Huippu-urheilun täytyy tähdätä aidosti huipulle erotuksena silkasta osallistumisen ilosta tai hyvistä fiiliksistä.””Suomessa huippu-urheilu pyörii selvästi pienemmin resurssein kuin esimerkiksi Rion olympialaisten menestysmaassa Tanskassa. Tärkeintä ei ole kuitenkaan rahasumma vaan mitä sillä tehdään. Yk­sin Humun raportti maksoi kolme miljoonaa euroa eli lähes saman verran kuin koko vuotuinen tukipotti olympialajeille.””Olympiakomitean nykyisen puheenjohtajan Timo Ritakallion johdolla urheilujohtamisen rakenteita pyritään uudistamaan ja tehostamaan. Tälle työlle on syytä toivottaa menestystä. Niin kauan kuin resursseja haaskataan ylätason haihatteluun urheilijoiden toimeentulon kustannuksella, on mitalisateesta turha haaveilla.”