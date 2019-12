Päivän lehti 5.12.2019

Älkää viekö Ukko-Pekalta kotia

Suomessa on jäljellä enää kaksi ajokuntoista Ukko-Pekka-höyryveturia. Niistä toinen, Hr 1 numero 1009 vuosimallia 1948, on harrastekäytössä Höyryveturimatkat 1009:n hallinnassa. Tämä höyryveturi on saanut olla Kouvolan asemalla höyryvetureille suunnitellussa veturitallissa.