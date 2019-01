Päivän lehti 6.1.2019

Luolamies

Yhdysvaltalaisen Rob Beckerin käsikirjoittama Luolamies-monologi on komedia, jossa on stand up –komiikasta tuttuja aineksia. Se herättää oivalluksia tyypillisistä parisuhteista, ja on tutkimusmatka miehen ja naisen sielunmaailmaan.