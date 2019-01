Päivän lehti 6.1.2019

Parantola, josta ei pääse pois – Outi Nyytäjän hieno Taikavuori-kuunnelma esitetään uusintana

Keuhkotautiparantola jossain Alpeilla on paikka, johon on helppo mennä mutta josta on vaikeaa päästä pois. Hans Castorp (Jukka Pitkänen) menee sinne tapaamaan serkkuaan. Reissu kestää seitsemän vuotta.