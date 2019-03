Päivän lehti 6.3.2019

Seitsemän kysymystä Nordean rahanpesu­kohusta: pankin pitää tuntea asiakkaansa, mutta venäläinen raha ei vielä

Ylen MOT-ohjelma ja tanskalainen sanomalehti Berlingske kertoivat maanantaina, että jopa 700 miljoonaa euroa rahaa, josta osa on epäilyttävää, on liikkunut Nordean tileillä vuosina 2006–2014. Otsikoissa puhutaan rahanpesusta, joka on vakava rikos.