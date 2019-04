Päivän lehti 6.4.2019

Portaikoista tuli taideteos newyorkilaisille

New Yorkin Manhattanilla sijaitsevaan uuteen The Hudson Yards -rakennuskompleksiin kuuluva The Vessel -veistos koostuu 155 portaikosta. Rakennus avattiin yleisölle maaliskuussa.