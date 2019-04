Päivän lehti 6.4.2019

Suomentajien Agricola-palkinto Arja Pikkupeuralle

Tämänvuotinen suomentajien Mikael Agricola -palkinto on myönnetty Arja Pikkupeuralle, joka palkitaan Ljudmila Ulitskajan teoksen Meidän tsaarimme väkeä (Siltala) suomennoksesta. Noin 350-sivuinen kertomuskokoelma on kirjoitettu venäjäksi. Palkinto on suuruudeltaan 10 000 euroa.