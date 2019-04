Päivän lehti 6.4.2019

Helsingissä on paljon tilaa rakentaa

Jos tulee lentokoneella Helsinkiin, mikä on näkymä? On rajattomasti metsää ja kukkeita kunnahia joka puolella. Rakennusmaa on todella rajallista, jos sitä ei käytetä. Ainoat rakennuspaikat eivät rajoitu merenrannan kupeeseen.