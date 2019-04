Päivän lehti 6.4.2019

Hiekoittaminen pitää lopettaa kokonaan

Taas on se aika, jolloin katujen pölyongelma on pahimmillaan. Hiekoituksella on toki hyvä tarkoitus, liukastumisten estäminen, mutta väitän, että tästä käytännöstä on enemmän haittaa kuin hyötyä: hiekoitus ei koskaan voi pysyä nopeasti muuttuvien olosuhteiden tasalla.