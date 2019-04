Päivän lehti 6.4.2019

Brexit on jälleen lykkääntymässä

Lontoo Britannian pääministeri Theresa May anoi perjantaina muilta EU-mailta brexit-päivän lykkäämistä kesäkuun loppuun. Samalla May myönsi, että Britannian pitää järjestää eurovaalit, jos erosopimusta ei ole saatu sitä ennen ajoissa voimaan. May pyytää brexit-päivän siirtämistä jo toistamiseen.