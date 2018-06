Miten säilyttää muistot kaupungista, joka tuhoutuu? – Sortumavaarassa olevan Kiirunan jättimuutto vauhdittuu lähivuosina

Päivän lehti 6.6.2018

Miten säilyttää muistot kaupungista, joka tuhoutuu? – Sortumavaarassa olevan Kiirunan jättimuutto vauhdittuu l

Taloissa, puistoissa, pihoissa, teiden risteyksissä – aivan kaikkialla on paikkoja, joihin liittyy muistoja. Pohjois-Ruotsissa sijaitsevassa Kiirunassa yksi tällainen paikka on autogrilli Empes. Rakennuksena se on vaatimaton. Lähinnä se muistuttaa parakkia.