Päivän lehti 6.6.2020

Grönfors on filosofian maisteri

Toisin kuin torstaina 4. kesäkuuta sivulla C 2 kerrottiin, Janette Grönfors on koulutukseltaan filosofian maisteri, ei humanististen tieteiden maisteri. Hänen mummonsa asui Maunulassa, ei Vallilassa, kuten sivulla C 3 kerrottiin.