Päivän lehti 6.8.2018

Savolainen on lähinnä lupsakka, mutta kalakäki on aidosti kiero

Nyt on kesä, ja se tarkoittaa muun muassa, että Kuopion torilla myydään taas tonnikaupalla kalakukkoja. Mutta tiesittekö, että on olemassa myös kalakäki? Se vasta savolainen eläin onkin. Kyseessä on siis käkimonni eli Synodontis multipunctatus.