Päivän lehti 6.8.2019

Täysin avoin tarjouspyyntö on paras

Helsingin Sanomien mielipidepalstalla on käyty keskustelua julkisen ostamisen periaatteista. Esitetyt näkemykset ovat hyviä, mutta mallit on kaikki sovellettu staattiseen ympäristöön. Jos ostaja määrittelee hankinnan laatukriteerit tarkkaan etukäteen, on lähtökohtana helposti nykyinen toimintamalli.