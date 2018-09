Päivän lehti 6.9.2018

Miksi pukeudumme hautajaisissa mustiin? Ennen vanhaan hääpukukin oli musta, kertoo etnologi

Juttu on osa Miksi-juttusarjaa, jossa asiantuntija vastaa lyhyesti yhteen omaa alaansa koskevaan kysymykseen. Miksi musta on surun väri? Etnologian tutkijatohtori Arja Turunen Jyväskylän yliopistosta: ”Musta on ollut eurooppalaisessa pukuperinteessä kallis ja arvostettu väri.