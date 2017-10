Päivän lehti 6.10.2017

Miten Jumala syntyi?

Uskontotieteen

mukaan eri uskontojen jumalat ovat syntyneet ihmisten mielikuvituksen ansiosta.Luonnonhengistä, maahisista ja taivaanjumalista on eri puolilla maailmaa ajan myötä siirrytty järjestelmällisempiin jumaluusoppeihin.Noita oppeja on sitten vakiinnutettu pyhien kirjojen ja uskonnollisten rituaalien avulla. Uskonnolliset asiantuntijat kuten papit ja gurut ovat yrittäneet vahtia, että opit pysyvät.Uskontojen jumalat eivät ole syntyneet hetkessä. Esimerkiksi kristinuskon jumalan eri ominaisuudet ovat tulosta pitkän ajan filosofoinnista ja kirkolliskokousten päätöksistä.Uskontojen omat kertomukset jumalien synnystä ovat erilaisia.Esimerkiksi kristinuskon jumala ei ole itse asiassa koskaan syntynyt. Maailman alkuun saattanut luojajumala oli olemassa jo ennen aikaa.Kiinan uskonnoissa kuten esimerkiksi taolaisuudessa ajatellaan, että olevainen oli alkujaan yksi, mutta jakaantui sittemmin kahdeksi vastavoimaksi. Tuon ykseyden syntytavasta ei kerrota. Samantapainen ajatus on hindulaisuudessa.Antiikin jumaltarustot ja monissa vanhat kansanuskonnot painottavat, että maailma oli alussa kaaoksen vallassa, kunnes ensimmäiset jumalat tai sankarit nousivat esiin järjestämään maailmaa ihmiselle sopivaksi.Esimerkiksi Kalevalan Väinämöinen on tällainen hahmo. Hän odotteli emonsa kohdussa 30 vuotta ja uiskenteli kahdeksan vuotta meressä ennen kuin oli valmis urotekoihin.