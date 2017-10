Päivän lehti 6.10.2017

Miksi käpy kelluu veden pinnalla, mutta kivistä ihan pieninkin uppoaa pohjalle?

Aada Luoto, 3



Kävyn, kiven tai muun kappaleen koolla ei ole merkitystä kellumisen kannalta, vaan ainoastaan­ sen tiheydellä. Jotta kappale kelluisi vedessä, sen tiheyden on oltava veden tiheyttä pienempi.



Eri aineilla on eri tiheys. Vaikka käpy tai kivi olisi minkä kokoinen tahansa, sen tiheys on aina sama. Kävyn tiheys on aina pienempi kuin veden tiheys. Siksi käpy kelluu. Kaikki kivet sen sijaan uppoavat.



Tiheys saadaan laskettua, kun kappaleen massa eli arkikielellä sanottuna paino jaetaan tilavuudella. Laskutoimitus tulee kaikille tutuksi peruskoulussa.



Tom Kuusela



fysiikan yliopistotutkija



Turun yliopisto