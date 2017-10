Päivän lehti 6.10.2017

Miten tähtikuviot muodostuivat ja tuleeko niitä lisää?

Tähtikuviot

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

eivät varsinaisesti ole muodostuneet, vaan ne ovat ihmisten keksimä tapa hahmottaa tähtiä taivaalta.Tähtikuvioiden tähdillä ei usein ole muuta yhteistä kuin niiden sijainti lähellä toisiaan maapallolta katsottaessa. Jostain muualta päin katsottuina kuvioita ei voisi hahmottaa.Viralliset tähtikuviot on sovittu vuonna 1922, mutta niiden taustalla on ikivanhoja kuvioita.Tähdet kiertävät Linnunratamme ympärillä omilla radoillaan. Niinpä tähtikuviot muuttuvat jatkuvasti. Liike on niin vähäistä, että ihminen ei havaitse sitä elinaikanaan.Tähtiä myös syntyy ja kuolee jatkuvasti lisää, mutta esimerkiksi Auringon kaltaisen tähden elinikä on 10 miljardia vuotta.Uusia tähtikuviota voitaisiin synnyttää sopimalla, esimerkiksi jakamalla nykyisiä kuviota osiin. Tutun jaon laittamisesta uusiksi olisi kuitenkin enemmän haittaa kuin hyötyä.Ursa ry