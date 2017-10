Päivän lehti 6.10.2017

Kuolleen munuaissiirto Suomessa ennen joulua

1967 lokakuussa.

Munuaissiirto kuolleelta henkilöltä krooniselle munuaistautipotilaalle on mahdollista Suomessa ennen joulua. Muualla maailmassa tehdyistä siirroista osoittavat tulokset, että noin puolet munuaisista on toiminnassa vuoden kuluttua siirrosta.”Kahden tunnin kuluessa luovuttajan kuolemasta on vastaanottajan oltava leikkauspöydällä nukutettuna ja leikattuna niin pitkälle, että munuainen voidaan kiinnittää hänen lannesuoniinsa.””Näinkin nopeasti tehdyssä siirrossa munuainen saattaa vasta vuorokausien kuluttua ruveta toimimaan ja mitä kauemmin on kulunut kuolemasta sitä epävarmempi on tulos. Vaikeutena on vielä se että luovuttajan sopivaisuutta ei aina voida varmasti tutkia”, kertoi tohtori Björn Lindström munuaistautipotilaiden auttamisen uudesta vaiheesta. –Dosentti Börje Kuhlbäck selvitteli keinomunuaishoidon alkua Suomessa. Ensimmäinen osasto avattiin vuonna 1961 Marian sairaalassa. Seuraavana vuonna annettiin alle sata keinomunuaishoitoa, kun vastaava luku viime vuonna oli 750. Tänä vuonna voidaan antaa noin 2 000 hoitokertaa tarpeen ollessa kymmenkertainen.Tohtori Lindström kertoi munuaissiirroista.”Suomessa on tähän mennessä suoritettu kaksitoista munuaissiirtoa, kaikki läheiseltä sukulaiselta. Useimmiten uhrautuu potilaan äiti. Kaikki siirrot ovat teknillisesti onnistuneet. Seitsemällä potilaalla munuainen toimii hyvin, viideltä jouduttiin poistamaan se. Kaksi on kuollut. Ensimmäinen leikkaus tehtiin vuonna 1964.