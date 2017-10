Päivän lehti 6.10.2017

Rinne iloitsee Sdp:n kannatuksen kasvusta: ”Ihmiset eri puolilla maata ovat heränneet eriarvoisuuden kasvuun”

Sdp:n

Oppositiopuolueelle

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Ylen