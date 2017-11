Päivän lehti 6.11.2017

Asuinalueiden eriytyminen kertoo talouden rakenteellisista riskeistä

Jokainen

kykynsä mukaan, jokaiselle tarpeittensa mukaan on lauseparsi, jonka moni varmasti allekirjoittaa. Tutustuminen asuinalueiden välisiin eroihin on yksi keino katsoa, miten hyvin lauseparsi Suomessa toteutuu. Vasemmistonuoret tekivät näin yläluokkasafarillaan Suomen rikkaimmille asuin­alueille.Kotitaloudet omistavat noin 60 prosenttia Suomen netto­varallisuudesta, ja suurin osa tästä varallisuudesta perustuu asuntojen hinnannousuun. Suurituloisten asuinalueiden syntyminen 1990–2000-luvulla kertoo tulon- ja varallisuudenjaossa tapahtuneesta eriytymisestä. Eniten 1990-luvun laman jälkeen tulojaan on kasvattanut suurituloisin kymmenys, sadasosa ja tuhannesosa. Muutaman vuoden tasaantumisen jälkeen tuloerot kasvavat jälleen.Mitä lähemmäs tulonjaon kärkeä tullaan, sitä suurempi osa tuloista ja varallisuudesta perustuu pääomaan. Vaikka Suomen kaltaisessa pienessä, verraten tasaisen tulonjaon taloudessa onkin mahdollista päästä suurituloisimpaan kymmenykseen myös omilla ansiotuloilla, kaikkein ylimmän tulohuipun vauraus perustuu ennen kaikkea osingoille, arvopapereiden hinnannousulle sekä luovutusvoitoille.Suomessa ani harvalla on mahdollisuus vuotuisiin miljoonatuloihin. Tämä tarkoittaa, ­ettei esimerkiksi ansio- ja pää­omatuloverojen ylempiä asteita kiristämällä tai varallisuusverolla vielä ratkaista julkisen talouden tulovajetta eikä nosteta ihmisiä köyhyydestä.Olennaista ei olekaan se, ­miten rikas joku on tai miten hänen vaurautensa aineellistuu. Tärkeää eivät myöskään ole ­tuloerot sinänsä, sillä ihmisten tulotarpeet eroavat toisistaan yksilöittäin ja elämäntilanteiden mukaan.Olennaista on sen sijaan, mitä tulo- ja varallisuus­erojen kasvu kertoo taloutemme kestävyydestä.Ylimpien tuloluokkien tulot perustuvat ennen kaikkea rahoitusomaisuuden sekä kiinteistöjen hinnannousulle. Ennätyksiä hipovat osakekurssit, alhainen investointiaste, rakenteellinen työttömyys ja sen hoitokustannukset ovat kaikki saman ilmiön vastakkaisia puolia.Kun saatuja pääomatuloja ei sijoiteta tuotantoon vaan rahoitusmarkkinoille, synnytetään herkästi kuplia. Puhjetessaan ne voivat supistaa tuotantoa ja bruttokansan­tuotetta sekä synnyttää kerrannaisvaikutuksia, jotka työttömyyden tavoin ovat hyvin pitkäaikaisia, satojatuhansia ihmisiä ja heidän lähiomaisiaan koskettavia ongelmia.Kun katsotaan vaurauden kasautumista rikkaimmille asuin­alueille, tuleekin kysyä, perustuuko tämä vauraus ansainnalle, johon sisältyvät riskit vaarantavat yhteiskunnan vakaan kehityksen ja ihmisten yhtäläiset elämänmahdollisuudet.