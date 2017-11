Päivän lehti 6.11.2017

Urheilutuloksia, maanantain tv-urheiluvinkit ja rahapelejä

Beachvolley

Golf

Jääkiekko

Jalkapallo

Koripallo

Paini

Raviurheilu

Taitoluistelu

Tennis

Tv-urheilua

Rahapelejä

Pohjois-Euroopan lentopalloliiton Nevzan turnaus, suomalaissijoituksia:Miehet: 1) Rihards Finsters/Aleksandrs Solovejs Latvia, 2) Jyrki Nurminen/Santeri Siren Suomi, ...9) Pekka Piippo/Saku Viljamaa Suomi.Loppuottelu: Finsters/Solovejs–Nurminen/Siren 21–19, 21–16.Naiset: 1) Tadva Yoken/Sigrid Simonsson Ruotsi, ...7) Vilhelmiina Prihti/Aliisa Vuorinen Suomi, ...13) Oona Ojala/Emma Tenhunen Suomi., Turkki:Miesten Euroopan-kiertueen 1/3 finaaliturnaus, palkintoarvo 7 miljoonaa dollaria:Lopputulokset, 72 reikää, par 71:266 lyöntiä (18 lyöntiä alle parin): Justin Rose Englanti 69+68+64+65,267 (–17): Dylan Frittelli Etelä-Afrikka 70+67+66+64, Nicolas Colsaerts Belgia 64+64+73+66,268 (–16): Padraig Harrington Irlanti 65+72+64+67,269 (–15): Thorbjörn Olesen Tanska 69+68+66+66,270 (–14): Eddie Pepperell Englanti 66+66+71+67, Kiradech Aphibarnrat Thaimaa 66+67+66+71.Euroopan-kiertueen karsintojen 2. vaihe Espanjassa:Tilanteet 3/4 päivän jälkeen:Almeria (par 72): 1) Matthew Baldwin Englanti 64+67+69 (–16), ...8) Linus Väisänen Suomi 66+69+72 (–9), ...50) Antti Ahokas Suomi 71+72+72 (–1).Valencia (par 72): 1) Ewen Ferguson Skotlanti 68+69+66 (–13), ...7) Kim Koivu (amatööri) Suomi 72+71+68 (–5).Alicante (par 71): 1) Joachim B. Hansen Tanska 64+69+67 ja Jacques Kruyswijk Etelä-Afrikka 61+67+72 (–13). Suomen Janne Kaske keskeytti kahden kierroksen jälkeen.Castellon (par 72): Kolmas kierros siirtyi maanantaille. Kahden kierroksen jälkeen Kalle Samooja on seitsemäntenä, Mikael Salminen 21. sijalla ja Miro Veijalainen 47. sijalla.Toisen vaiheen parhaat etenevät karsintafinaaliin Espanjan Tarragonaan 11.-16. marraskuuta.SaiPa–Ilves 7–3 (3–0, 1–1, 3–2)HIFK–Sport 4–0 (2–0, 0–0, 2–0)HPK–JYP ja. 2–1 (0–0, 0–1, 1–0, 1–0)KalPa–Tappara vl. 2–3 (0–0, 0–2, 2–0, 0–0, 0–1)Kärpät–TPS 5–3 (2–0, 1–1, 2–2)Ässät–KooKoo 0–4 (0–2, 0–0, 0–2)Seuraavat ottelut: 14.11. HIFK–Pelicans, Ilves–Kärpät, JYP–KooKoo, Jukurit–SaiPa, TPS–Ässät,Avangard–Slovan 5–1 (1–0, 1–1, 3–0)Barys–TsSKA 5–3 (0–1, 4–0, 1–2)Jugra Hanti–Mansijsk–Jokerit 0–3 (0–3, 0–0, 0–0)J: Ryan Zapolski 25/25 torjuntaa, Brian O'Neill 1+0, Eeli Tolvanen 1+0, Masi Marjamäki 1+0, Sami Lepistö 0+2, John Norman 0+1, Tomi Mäki 0+1.Ottawa–Las Vegas 4–5 (0–1, 2–2, 2–2)LV: Erik Haula 2+1.Boston–Washington 2–3 (0–2, 1–1, 1–0)B: Tuukka Rask 24/27 torjuntaa.St. Louis–Toronto 6–4 (0–1, 3–0, 3–3)Winnipeg–Montreal ja. 4–5W: Patrik Laine 1+0.Tampa Bay–Columbus vl. 5–4C: Markus Hännikäinen 1+1.Florida–NY Rangers ja. 4–5Philadelphia–Colorado vl. 4–5P: Valtteri Filppula 1+0, C: Mikko Rantanen 1+0 ja vl-maali.Dallas–Buffalo 5–1 (4–0, 1–1, 0–0)D: Kari Lehtonen 27/28 torjuntaa.Minnesota–Chicago 0–2Arizona–Carolina vl. 2–1A: Antti Raanta 35/36 torjuntaa, C: Sebastian Aho 0+1.Vancouver–Pittsburgh 4–2 (1–1, 1–0, 2–1)Los Angeles–Nashville ja. 3–4N: Miikka Salomäki 1+0, Juuse Saros 36/39 torjuntaa.San Jose–Anaheim vl. 2–1SJ: vl-maali: Joonas DonskoiValioliiga:Englannin Valioliiga:Tottenham–Crystal Palace 1–0 (0–0)64. Son Heung-min 1–0.Yleisöä: 65270.Manchester City–Arsenal 3–1 (1–0)19. Kevin De Bruyne 1–0, 50. Sergio Agüero rp. 2–0, 65. Alexandre Lacazette 2–1, 74. Gabriel Jesus 3–1.Yleisöä: 54286.Chelsea–Manchester United 1–0 (0–0)55. Alvaro Morata 1–0.Yleisöä: 41615.Everton–Watford 3–2 (0–0)47. Richarlison 0–1, 64. Christian Kabasele 0–2, 67. Oumar Niasse 1–2, 74. Dominic Calvert-Lewin 2–2, Leighton Baines 90+4. rp. 3–2.Epäonnistunut rangaistuspotku: Tom Cleverley W 90+11.Yleisöä: 38609.1. Bundesliiga:Köln–Hoffenheim 0–3.Detroit–Sacramento 108–99Chicago–New Orleans 90–96C: Lauri Markkanen 14 pistettä/7 levypalloa.Minnesota–Dallas 112–99, LA Clippers–Memphis 104–113, Denver–Golden State 108–127Korisliiga:PeKa–HBA 81–59 (22–11, 22–8, 25–24, 12–16)PeKa: Akilah Sims 22/8/5 syöttöä, Megan Mullings 20/8/4 torjuntaa, Awak Kuier 13/4/3 torjuntaa, Daisha Simmons 12/5, Elina Oravakangas 5/5, Anissa Pounds 5/8/5 syöttöä, Maria Koskinen 4/2, Matilda Mässeli 0/3, Laura Lehtoranta 0/2.HBA: Sara Bejedi 27/7, Lotta-Maj Lahtinen 10/8/6 syöttöä, Anna Kahelin 8/1, Saga Ukkonen 6/3, Ebba Pekonen 3/0, Fanny Hulmi 3/7, Elina Arike 2/5, Rosa Lehti 0/1, Nea Kuisma 0/3, Silja Viita 0/1.Erotuomarit: Ariadna Chueca Moreno, Jarno Hyytiäinen.Yleisö: 428.Vantaan painicup, kreikkalais-roomalainen paini:Palkintojärjestykset:59 kg: 1) Lauri Mähönen LapinV, 2) Juuso Latvala IK, 3) Astemir Mirzojev Venäjä, 4) Helary Mägisalu Viro.66 kg: 1) Morten Thoresen Norja, 2) Miahdi Jahijev Venäjä, 3) Roman Ivanov Venäjä, 4) Marat Garipov Venäjä, 5) Elmer Mattila Koovee ja Denis Bolunov Viro.71 kg: 1) Asker Orstshogdukov Venäjä, 2) Akseli Yli-Hannuksela IK, 3) Sergei Stepanov Venäjä, 4) Tshoren Tomasian Venäjä, 5) Artjom Shapovalov Koovee ja Toni Ojala Haka.75 kg: 1) Islam Opijev Venäjä, 2) Brage Ringheim Norja, 3) Ivan Tshernov Venäjä, 4) Sakke Purolainen Koovee, 5) Tero Halmesmäki HyPk ja Ranet Kaljola Viro.80 kg: 1) Aleksandr Komarov Venäjä, 2) Alan Hugajev Venäjä, 3) Bachir Sidazara Algeria, 4) Jarno Ålander HeTa, 5) Alexander Jersgren Ruotsi ja Vili Ropponen IK.85 kg: 1) Bogdan Tshurkin Venäjä, 2) Ilja Jermolenko Venäjä, 3) Ville Heino PPM, 4) Aleksei Kuniashev Venäjä, 5) Ardo Pajur Viro ja Riku Liikkanen Haka.98 kg: 1) Elias Kuosmanen Haka, 2) Antti Mäkinen YTK, 3) Artur Sargsyan Venäjä, 4) Nikita Firsov Venäjä, 5) Kevin Baumann Viro ja Ilja Nikiforov Venäjä.130 kg: 1) Tuomas Lahti YTK, 2) Oleg Agahanov Venäjä, 3) Boris Vainshtein Venäjä, 4) Artur Vititin Viro, 5) Kaarel Maaten Viro.Juniorit:66 kg: 1) Jussi Autio SPM, 2) Jonni Sarkkinen HWJ.3. lähtö, lv 2100 m Kymenlaakso-ajo 2017 Consolation: 1) Katie Ale/Tommi Kylliäinen 17,4 (2,28), 2) Ciao Ferrari 17,9 (27,99).3) Lexus Dream 17,4 x (3,21).4) Jack Vader 19,0 (3,93). Toto (3-5-7): 2,28 1,20-2,01-1,30 18,21.4. lähtö, DUO-1, lv 2100 m Kyvyt Esiin -divisioonakarsinta: 1) Stoneisle Ocean/Hannu Torvinen 17,4a x (4,73), 2) Completer 17,4a (3,6).3) Brand Boost 17,5a (8,15).4) Västerbo Locksmith* 17,6a (22,57).poissa: 4. Toto (12-1-3): 4,73 1,70-1,58-3,59 8,40.5. lähtö, Toto76-1 DUO-2, lv 2100 m: 1) Heidi Ale/Ari Moilanen 15,3a (19,0), 2)16,0a (31,28).3) Twilight Vixi 16,1a (14,19).4) Naomi Wibb 16,2a (6,19).poissa: 3. Toto (6-9-7): 19,00 4,70-6,28-4,22 253,63. Päivän Duo: 12-6, kerroin: 183,66.6. lähtö, Toto76-2 TROIKKA-1, lv 2100 m Haastajadivisioonakarsinta: 1) Rowhill's Jack/Santtu Raitala 15,8a (4,09), 2) Guggenheim 16,0a (18,56).3) Ambrogio 16,0a (5,91).4) Intuto 16,3a (14,66).poissa: 4, 10. Toto (3-2-8): 4,09 2,16-4,02-2,47 27,37. Troikka: 276,99.7. lähtö, Toto76-3, sh 2100 m Tähtidivisioonakarsinta: 1) Suvi Kevätön/Risto Tupamäki 29,0a (13,11), 2) B. Tuuma 29,1a (5,28).3) Lumi-Aatos 29,1a (7,46).4) Herra Hanuri 29,2a (8,56). Toto (10-3-6): 13,11 2,42-2,04-2,13 26,08.8. lähtö, Toto76-4 Toto4-1, lv 2100 m Kouvola-ajo, Pronssi- vs. Kultadivisioonakarsinta: 1) Klena Vito/Jukka Torvinen 15,8 (8,21), 2) Bret Boko 15,3 (6,59).3) Cool Conclusion 16,4 (37,41).4) Maffioso Face 15,7 (13,72). Toto (1-14-3): 8,21 2,42-2,88-7,71 20,83. Toto4 voitto-osuus: 9,50.9. lähtö, Toto76-5 Toto4-2 TROIKKA-2, sh 2100 m Lasse Heikarin muistoajo, valiodivisioonakarsinta: 1) Pyörylän Paroni/Seppo Markkula 26,4a (8,01), 2) Metkutus 26,8a (24,78).3) Juntti-Jussi 26,9a (3,79).4) A.T. Visku 27,0a (11,24). Toto (5-8-1): 8,01 2,69-3,83-1,98 81,93. Toto4 voitto-osuus: 20,80. Troikka: 596,87.10. lähtö, Toto76-6 Toto4-3, sh 3100 m Nousija- vs. Haastaja- vs. Huippudivisioonakarsinta: 1) Juiseri/Henri Bollström 29,1 (3,45), 2) Virin Eko 28,7 (4,04).3) Pyöriän Vilistys 29,8 (17,38).4) R.R. Tuike 29,2 (41,64).poissa: 3. Toto (6-12-4): 3,45 1,68-1,65-4,75 6,76. Toto4 voitto-osuus: 23,00.11. lähtö, Toto76-7 Toto4-4 TROIKKA-3, lv 2100 m Kymenlaakso-ajo 2017: 1) Hotshot Luca/Mika Forss 15,3 (1,65), 2) Cameron Evo 15,4 (7,78).3) Surprise Leader 15,6 (77,99).4) North Lexus 16,5 (22,02). Toto (10-9-12): 1,65 1,26-1,79-3,82 3,47. Toto4 voitto-osuus: 23,30. Troikka: 50,94.1. lähtö, lv 2100 m: 1) Eco Creek/Iikka Nurmonen 19,6a (9,97), 2) Make No Mistake 19,7a (8,25).3) Lovely Easy 20,1a (1,79).4) Holy Victory Koks 20,2a x (24,62). Toto (1-2-3): 9,97 2,09-2,14-1,28 26,51.2. lähtö, lv 2100 m: 1) King Casper/Jari Kemppainen 19,1a (2,29), 2) Mary's Lily 19,4a (13,64).3) Jolly Jane 19,4a (48,36).4) Amigo Brodde* 19,5a (6,33).poissa: 2, 10. Toto (4-5-11): 2,29 1,53-2,45-6,40 16,84.3. lähtö, sh 2100 m: 1) Larsin Vappu/Arto Laurukainen 31,8 (1,92), 2) Tutun Impi 32,8 (6,3).3) Sirena Rok 33,9 (11,23).4) Corinna 32,5 (12,74).poissa: 1. Toto (8-4-2): 1,92 1,18-1,57-1,94 4,57.4. lähtö, Toto4-1, lv 2100 m: 1) Like Buljonki/Paavo Lukkari 18,1a (10,33), 2) Herrera Boko 18,2a (1,67).3) Jimmigration 18,7a (12,59).4) L'amour du Gull* 18,8a (12,59).poissa: 11. Toto (1-5-6): 10,33 1,88-1,20-2,01 6,11. Toto4 voitto-osuus: 16,20.5. lähtö, Toto4-2, sh 2600 m Muhos-ajo 2017: 1) Almus/Iikka Nurmonen 31,8 (6,81), 2) Lento-Essi 32,7 (12,45).3) Tohari 30,6 (5,1).4) Petroli 32,5 (13,96). Toto (10-2-12): 6,81 2,43-3,67-2,02 38,01. Toto4 voitto-osuus: 33,80.6. lähtö, Toto4-3 DUO-1, lv 2100 m: 1) Anaheim Kemp/Mauri Jaara 17,7 (2,84), 2) Crystal Eye 18,6 (22,93).3) Pine Ross 18,8 (10,56).4) Smooth Criminal 18,9 (14,53).poissa: 2, 9, 10, 12. Toto (13-4-8): 2,84 1,69-6,48-3,28 46,09. Toto4 voitto-osuus: 45,60.7. lähtö, Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-1, lv 2100 m: 1) Remote Control/Mauri Jaara 17,0a (12,64), 2) Callela Leonard 17,1a (3,14).3) Benjamin Duo 17,2a (15,19).4) Minto's Romeo 17,3a (2,68).poissa: 3, 12. Toto (10-5-1): 12,64 3,26-1,95-2,74 21,37. Toto4 voitto-osuus: 228,70. Troikka: 212,90. Päivän Duo: 13-10, kerroin: 37,48.8. lähtö, lv 2100 m: 1) Lilla Robert/Antti Ala-Rantala 21,0a (9,37), 2) Rover Broline 21,1a (31,35).3) Amazing Flight 21,5a (42,2).4) Patrisia Hilton 21,7a (33,25). Toto (4-9-7): 9,37 2,62-5,64-5,08 211,04.9. lähtö, TROIKKA-2, lv 2100 m: 1) Alfas Finans/Iikka Nurmonen 17,9a (13,89), 2) Iris Queen 18,1a (22,34).3) E.V. Jory 18,3a x (6,7).4) Jaro's Domaine 18,3a (25,9).poissa: 1. Toto (2-11-3): 13,89 3,77-4,91-2,59 93,78. Troikka: 2794,68.10. lähtö, lv 2100 m: 1) Snowline Ace/Niko Jokela 20,0a (5,47), 2) Listas Hector 20,0a (3,86).3) Felippe Star 20,1a (3,25).4) Vic Afeidas 20,3a x (11,26).poissa: 3, 5, 7, 10, 12. Toto (8-11-1): 5,47 1,91-1,55-1,40 8,22.Toto4 pelivaihto 76715,28 e, voitto-osuus 228,70 ePelivaihto 223787,78 e, yleisöä 879Tšekki:Kansainvälinen kilpailu:Junioritytöt: 1) Anna Litvinenko Britannia 136,87 pistettä, 2) Linnea Ceder Suomi 118,92, 3)Lizaveta Malinouskaya Valko-Venäjä 117,36,... 5) Laura Karhunen Suomi 110,80, 6) Anni Skogberg Suomi 104,99.Muodostelmaluistelun 1. SM-valintakilpailu:Naiset: 1) Marigold IceUnity, HL 192,26 (vapaaohjelma 121,18), 2) Rockettes, HTK 190,42 (119,61), 3) Team Unique, HSK 187,83 (118,18), 4) Lumineers, ESS 159,88 (101,33).Juniorit: 1) Dream Edges, Kaarina 154,96 (vapaaohjelma 97,18), 2) Musketeers, HL 150,16 (92,20), 3) Team Fintastic, HTK 145,50 (93,65).Miesten ATP Masters -turnaus, palkintoarvo noin 4,83 miljoonaa euroa:Kaksinpelin loppuottelu: Jack Sock USA (16)–Filip Krajinovic Serbia 5–7, 6–4, 6–1.Sock varmisti pääsynsä Lontoossa 12. marraskuuta alkaviin ATP-finaaleihin.Nelinpelin loppuottelu: Lukasz Kubot Puola/Marcelo Melo Brasilia (2)–Ivan Dodig Kroatia/Marcel Granollers Espanja (7) 7–6 (7–3), 3–6, 10–6.Pari Dodig/Granollers pudotti Suomen Henri Kontisen ja Australian John Peersin jatkosta turnauksen puolivälierissä.05.30 NBA: Golden State-Miami19.00 Ravit: Toto4, Jyväskylä21.45 FA Cup: Chorley-Fleetwood14.45 ja 20.45 Snooker: Champion of Champions03.30 NFL: Green Bay-Detroit02.05 NHL: Toronto-Vegas16.00 KHL: Ak Bars-Torpedo03.35 NHL: Dallas-Winnipeg02.05 NHL: NY Rangers-Columbus05.05 NHL: Vancouver-DetroitNumerot: 9, 20, 23, 25, 27, 28, 35. Lisänumero: 18. Tuplausnumero: 6Voitonjako:7 oikein ei yhtään kappaletta, 6+1 oikein 2 kpl voitto-osuus 113 753,30 e, 6 oikein 2 771,70 e, 5 oikein 53,00 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 eJokerinumero: 7 2 2 9 4 4 7Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 1 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 eLauantai 4. 11.Päiväarvonta: 9, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 25, 27, 28, 36, 38, 42, 43, 51, 53, 59, 63, 69Kunkkunumero: 38Ilta-arvonta: 1, 5, 7, 10, 11, 20, 33, 34, 35, 36, 37, 43, 47, 49, 53, 55, 60, 61, 62, 69. Kunkkunumero: 35Myöhäisillan arvonta: 3, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 39, 45, 48, 50, 55, 57, 64, 67, 69. Kunkkunumero: 64.Sunnuntai 5. 11.PäiväarvontaOikeat numerot: 3, 5, 11, 15, 16, 18, 25, 37, 39, 41, 43, 46, 52, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 69Kunkkunumero: 65Ilta-arvontaOikeat numerot: 5, 8, 14, 22, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 42, 43, 45, 49, 52, 60, 68, 69Kunkkunumero: 32