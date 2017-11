Päivän lehti 6.11.2017

Työmarkkinasopu kerää kiitosta

Karjalainen

Etelä-Suomen Sanomat

kiittelee pääkirjoituksessaan Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton viime viikolla löytämää sopua uudesta työehtosopimuksesta.”Viime toukokuussa Teollisuusliitoksi nimensä muuttanut entinen Metallityö­väen liitto on 140 000-jäseninen maan suurin teollisuuden ammattiliitto. On erinomainen asia, että se ja työnantajien Teknologiateollisuus löysivät sovun samalla, kun liittokierroksen päänavaajaksi odotetut Metsäteollisuuden ja Paperi­liiton neuvottelut jumiutuivat pahasti ja kuumentavat tunnelmia muissakin neuvottelupöydissä.”Karjalaisen mukaan yhteensä 3,2 ­prosentin korotus kahdelle vuodelle tuntuu kovalta, koska kustannuskilpailukyvyssä Suomi on vielä keskeisiä kil­pailijamaitaan jäljessä. Lehti korostaa kuitenkin, että Teknologiateollisuuden mukaan sopimuksen muut elementit takaavat sen, ettei alan kilpailukyky ­huonone.Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton lisäksi myös Kemianteollisuus ja ylempiä toimihenkilöitä edustava YTN sopivat viime viikolla työehdoista. Sen jälkeen Teknologiateollisuus ja STTK:hon kuuluva ammattiliitto Pro kertoivat päässeensä sopuun työehtosopimuksesta.Niiden palkkaratkaisu oli Karjalaisen mukaan ”likimain tarkalleen Teollisuusliiton sopimuksen tiellä”.”Tämä on toivottavasti merkki siitä, että vastuullinen linja on työmarkkinoilla voitolla ja nämä palkankorotukset ovat maksimi – ja nekin sitä vain suurilla vientiteollisuusaloilla, joilla palkankorotusten vastineeksi on muuta korjattavaa.”toteaa, että Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton sopimus on ”kaikessa kohtuullisuudessaan” kerännyt pääosin kiitosta osakseen.Lehti muistuttaa kuitenkin, että Suomen Yrittäjät moitti 3,2 prosentin sopimusta kalliiksi, jos se johtaa laajalti muual­lakin yhtä suuriin palkankorotuksiin.”Yrittäjien huoli on periaatteessa perusteltu, mutta käytännössä ehkä liioiteltu, sillä vientiteollisuuden ääntä käyttävässä Elinkeinoelämän keskusliitossa nyt nähtyä päänavausta ei pidetä lainkaan yhtä huolestuttavana.”Lehden mukaan EK:ssa tervehdittiin ”suorastaan myhäillen” sitä, että paikallisen sopimisen rooli painottuu nyt voimakkaasti.”Nyt teknologiateollisuudessa sovittiin, että palkankorotusten suuruus, ajankohta ja toteutustapa neuvotellaan paikallisesti, kunkin yrityksen tilanne huomioon ottaen. Paperille kirjattuihin prosentteihin turvaudutaan, jos yhteisymmärrystä ei työpaikalla synny. Vaikka ottaisi huomioon tämän perälautapykälän, kyseessä on työntekijöiltä merkittävä myönnytys, jonka merkityksen Suomen Yrittäjätkin tunnustavat.”