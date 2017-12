Päivän lehti 6.12.2017

Itsenäisyyttä voi arvostaa ja juhlia myös leikkisästi

Keskisuomalainen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

toteaa, että suomalaiseen itsenäisyyspäivän viettoon on kuulunut klassinen kysymys: ”Mitä Suomen itsenäisyys merkitsee Sinulle?””Juhlalliseen ja tärkeään kysymykseen on tavallisesti vastattu samassa tyylilajissa: juhlallisesti ja vakavasti. – – Voikin sanoa, että mitä tärkeämpi juhla, sitä vakavampina suomalaiset sitä juhlivat. Tässä piirteessä on jotain hyvin sympaattista – ja suomalaista.””Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi suomalainen vakavuus on alkanut säröillä uudenlaisella tavalla. Kansalaiset ovat innostuneet juhlimaan satavuotiasta Suomea mitä erilaisimmin tavoin ja ­vähemmän totisina.””Näissä juhlissa ilo ja leikkimielisyys ovat olleet keskeisessä roolissa: itsenäisyys on iloinen asia. Tämä lähtökohta on itsestään selvä etenkin nuoremmille sukupolville. Itsenäisyydestä iloitseminen ja leikkimielisyys eivät vie pohjaa pois niiltä uhrauksilta, joita sotia kokeneet sukupolvet ovat joutuneet kohtaamaan.””Suomalaisten vakavuus on sympaattista etenkin siksi, että sillä osataan laskea myös leikkiä.””Tänään itsenäisyyspäivän vakava­henkinen klassikkokysymys viestii perinteestä, jossa on samaan aikaan mukana aimo annos totista arvokkuutta mutta myös silmäkulmassa välkkyvää leikkisää pi­l­kettä.”