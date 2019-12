Päivän lehti 6.12.2019

Voivatko tulevaisuudessa miehetkin kasvattaa vauvoja mahassaan?

Arvo Nikkari, 3 Tulevaisuuden ennustaminen on aina hirvittävän vaikeaa. Näyttää kuitenkin siltä, että vauvan kasvattaminen miehen kehon sisällä on hyvin epätodennäköistä. Sen estää moni asia. Vauva on äidin mahassa kohdun sisällä, eikä miehellä ole kohtua.