Päivän lehti 7.3.2019

Jos haluat osoittaa rakkautesi, nämä keinot ovat tutkitusti toimivia

1. Myötätunnon osoittaminen vaikealla hetkellä on varma rakkauden teko. Näin voi päätellä Journal of Social and Personal Relationships -lehdessä julkaistusta yhdysvaltalaistutkimuksesta, jossa kartoitettiin arkisia kokemuksia, jotka saavat ihmiset tuntemaan itsensä rakastetuiksi.