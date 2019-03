Päivän lehti 7.3.2019

Kahdet potkut ja onnistuminen: Leena Saarinen kasvatti Härkis-yhtiön ja saattoi sen maailmalle

Kysymys on jo tuttu: miksi taas myytiin hyvä suomalainen yritys ulkomaille? Tästä voi puhua vaikkapa Leena Saarisen kanssa. Hän on kokenut yritysjohtaja ja hallitusammattilainen. Viime aikoina Saarinen on ollut kiireinen roolissaan Verso Foodin hallituksen puheenjohtajana.