Suomalainen olutravintola joutui boikotin kohteeksi Berliinissä, omistajaa syytetään SS-faniksi: ”Koen tämän loukkaukseksi veteraaneja kohtaan”

Päivän lehti 7.3.2019

Suomalainen olutravintola joutui boikotin kohteeksi Berliinissä, omistajaa syytetään SS-faniksi: ”Koen tämän l

Berliinin Prenzlauer Bergissä sijaitseva suomalainen Bryggeri Helsinki -olutravintola on rajun boikottikampanjan kohteena, kertoo Berliner Morgenpost -lehti. Syynä boikottiin on, että yksi ravintolan omistajista, Pekka Kääriäinen, on Veljesapu-perinneyhdistyksen puheenjohtaja.