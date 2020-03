Päivän lehti 7.3.2020

Nykytaiteen katselmus

Maalaustaiteen vuosittainen suurtapahtuma Teosvälitys on ainutlaatuinen tilaisuus saada kokonaiskuva Suomen nykymaalaustaiteesta ja nähdä millaisia tekijöitä taidekentällä nyt on. Myynnissä on lähes 1700 taideteosta yli 600 Taidemaalariliittoon kuuluvalta taiteilijalta kautta Suomen.