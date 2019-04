Päivän lehti 7.4.2019

Vanhustenhoidon lääkitysturvallisuutta voidaan parantaa

Vanhustenhoito on ollut esillä viime aikoina runsaasti. Vanhusten hoivapalveluissa on havaittu puutteita, jotka ovat olleet kriittisiä ja aiheuttaneet keskustelua vanhusten hoivan laadusta. Esille on tullut muun muassa lääkitysturvallisuuteen liittyviä puutteita, joita ei pitäisi olla.