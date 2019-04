Päivän lehti 7.4.2019

Kuka tahansa osaa jakaa yhteistä kakkua

Suurin osa seuraamistani eduskuntavaalien väittelyistä tai puoluejohtajien kommenteista eri medioissa on keskittynyt siihen, miten ”yhteistä rahaa” jaetaan. Tämä on eräs demokratian heikkous. Eikö olisi tärkeämpää keskittyä siihen, miten tuota jaettavaa kerrytetään? Sen jakaminen on sitten helppoa.