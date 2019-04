Päivän lehti 7.4.2019

Minna Canth -seuran sääntöihin on tehty muutoksia

Lauantaina 6. huhtikuuta sivulla C 3 kerrottiin, että Minna Canth -seuran säännöt ovat pysyneet muuttumattomina 73 vuotta. Seuran sääntöihin on tehty muutoksia, viimeksi vuonna 2013. Sääntöjen sukupuolirajaus on silti pysynyt muuttamattomana vuodesta 1946 alkaen.