Päivän lehti 7.4.2020

New Yorkin osavaltion pääkaupunki on Albany

Sunnuntaina 5. huhtikuuta sivulla A 16 kirjoitettiin virheellisesti, että New York City olisi New Yorkin osavaltion pääkaupunki. Osavaltion pääkaupunki on kuitenkin Albany.