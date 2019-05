Päivän lehti 7.5.2019

Nick Hornbyn ja Stephen Frearsin yhteistyön tuloksena syntyi nokkela sarja pariskunnasta, jonka avioliiton til

HBO:lla alkanut Nick Hornbyn käsikirjoittama komediallinen lyhytdraamasarja on saanut näppärästi nimekseen State of the Union (2019). Nyt ei kuitenkaan ole kyse Yhdysvaltojen presidentin vuosittaisesta, liittovaltion tilaa käsittelevästä puheesta vaan katsauksesta avioliiton tilaan.